  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde soğuk kış gecesi muhabbetleri, köy odalarında iki asırdır devam eden "tel helvası" geleneğiyle tatlanıyor. Köy odası sahibi Zeynel Tosun, "Tatlının yapılışı güç ve kuvvetin yanı sıra biraz da bilgi istiyor. Bu tatlıyı anlamlı kılan ise köy odasındaki muhabbet ortamıdır. Bunu da yaşamak lazım" dedi. Peki tel helvası nasıl yapılır? Tel helvası malzemeleri neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 12:22
Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde soğuk kış gecesi muhabbetleri, köy odalarında iki asırdır devam eden "tel helvası" geleneğiyle tatlanıyor. Köy odası sahibi Zeynel Tosun, "Tatlının yapılışı güç ve kuvvetin yanı sıra biraz da bilgi istiyor. Bu tatlıyı anlamlı kılan ise köy odasındaki muhabbet ortamıdır. Bunu da yaşamak lazım" dedi. Peki tel helvası nasıl yapılır? Tel helvası malzemeleri neler? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, soğuk kış gecelerinde sohbetleri tatlandıran "tel helvası" geleneği iki asırdır devam ediyor.

Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

İlçeye bağlı Ablak köyü sakinleri, yöreye özgü tel helvasını kış mevsiminde karlı ve soğuk havalarda un, yağ, şeker ve limon tuzundan yapıyor.

Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

"Helva bahane, sohbet şahane" diyerek bir araya gelen ve iki asırlık geleneği sürdüren köy halkı, bunun gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyor.

Köy odası sahibi Zeynel Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin asırlardır yaşattığı tel helvası geleneğinin soğuk kış gecelerinde insanları bir araya getirdiğini belirtti.

Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

Pişmaniyenin de atası olarak bilinen tel helvasının yapılışının çok zahmetli olduğunu anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Şekerin kıvamının nasıl olacağı veya ne kadar limon tuzu atılması gerektiği gibi sırlar bizde saklı. Hep birlikte arkadaşlarımızla eksi 10 derece soğuk ve karlı havada şekeri kıvama getirdik. Daha sonra da hep beraber ellerimizle çektik. Tatlının yapılışı, güç ve kuvvetin yanı sıra biraz da bilgi istiyor. Bu tatlıyı anlamlı kılan da köy odasındaki muhabbet ortamıdır. Bunu da yaşamak ve yaşatmak lazım."

Tosun, tel helvasının yapılışını köydeki gençlere de öğrettiklerini ve geleneklerini ilerleyen yıllarda onların devam ettireceğini vurguladı.

Köy sakinlerinden Taner Çetin de kış aylarında köy odalarındaki muhabbetlerin tel helvayla tatlandığını söyledi.

Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

"HELVANIN YAPILIŞI EFOR İSTİYOR"

Odanın misafirlerinden Abdullah Güngör ise ilçedeki köy odalarında "ferfene" adı altında insanların toplanarak, sohbet ettiğini anlattı.

İhsaniye'de 15 yıldır öğretmenlik yaptığını aktaran Güngör, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk dönem okullarımızı güzel bir şekilde tamamladık. Ablak köyümüzdeki öğrenci velilerimiz de bizi köy odalarına davet etti. Bugün burada köy halkımız geleneksel lezzetleri, tel helvayı yaparak bize ikram etti. Buradaki muhabbetimizde esas amaç da aslında birlik ve beraberlik. Yaklaşık 200 yıldır bu geleneğin yaşatılması da gerçekten çok güzel. Biz yapılışını ilk defa gördük ve eşlik ettik. Ekipçe hem koordineli olmak gerekiyor hem de efor istiyor. O yüzden tatlının yapılışı yorucu."

Afyonkarahisar'da yapılan bu tatlının püf noktası sohbet! İşte köylülerin iki asırlık lezzeti...

Ünal Çelik de sohbet ortamında yapılan tel helvanın lezzetinin çok güzel olduğunu belirterek, köy halkına teşekkür etti.

AA

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri
İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri
BİZE ULAŞIN