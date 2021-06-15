Afyonkarahisar'daki, çökme ve yarıkların oluştuğu yol ile ilgili açıklama geldi

Sadece Afyonkarahisar'da değil Türkiye'nin bir çok yerinde olmaya başladı. Yani bu yer altı sularındaki aşırı tüketim bu şekilde devam ettiği müddetçe sadece burada değil bir çok yerde de bu tür olaylarla karşılaşabileceğiz gibi görünüyor" dedi.