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Haberler Galeri Afyonkarahisar'daki "Damlalı Boğazı"nda kar güzelliği

Afyonkarahisar'daki "Damlalı Boğazı"nda kar güzelliği

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Damlalı Boğazı'nda, kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:18
Afyonkarahisar'daki Damlalı Boğazında kar güzelliği

Sincanlı Ovasının ortasındaki 1400 rakıma sahip Damlalı Boğazı, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunu birbirine bağlayan güzergahta yer alıyor.

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Afyonkarahisar'daki Damlalı Boğazında kar güzelliği

Çiğiltepe Yaylası ile Akpınar Yaylasını ikiye bölen Damlalı, kış aylarında kar yağışı sonrası sürücülere zor anlar yaşatmasıyla da dikkati çekiyor.

Afyonkarahisar'daki Damlalı Boğazında kar güzelliği

Dik rampaların yanı sıra keskin virajlar da bulunan D-650 kara yolundaki boğazı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar'daki Damlalı Boğazında kar güzelliği

Her gün yüzlerce aracın geçtiği Damlalı Boğazı, etrafındaki çam ağaçları ve görsel manzarasıyla da doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına kartpostallık güzellikler sunuyor.

AA

Afyonkarahisar'daki Damlalı Boğazında kar güzelliği
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