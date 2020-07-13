Ağır Yaşamlar'da kilo verenler hayrete düşürüyor

Son zamanların en çok izlenen programları arasında yer alan 'Ağır Yaşamlar' adlı programa konuk olan kişilerin verdiği kilolar görenleri hayrete düşürüyor.
Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ağır Yaşamlar Sarah Neeley'in hikayesindeki detaylar hem yürek burktu hem de kilo vermek isteyenlere umut oldu. ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Sarah annesiyle yaşadığı zorlu hayat nedeniyle hareket edemez kilolara çıkmıştı. Ağır Yaşamlar programına katıldığında 300 kilo civarında olan Sarah, hayatını geri kazanmak için hem diyet programına hem de terapiye başladı.
Ancak annesiyle yaşadığı ilişki onun hem diyetinin hem de terapisinin işe yaramasını engelliyordu. Kendi başına hareket etmekte zorlansa bile Sarah annesinden ayrılmadan kilo veremeyeceğini anladı. Annesinin yanında 2 ayda sadece 12 kilo verebilen Sarah sonunda evi terk etti Houston'a tek başına yerleşti.
Annesinden ayrılması sonrası hayatına ekonomik olarak da kendi başına devam etmesi gerektiğini anlayan Sarah, bir restoranda garsonluk yapmaya başladı. Sarah 3 ayda 39 kilo vermeyi başardı.
Hayatını yeniden kendi kontrol etmeye başlayan Sarah bir internet sitesi aracılığıyla biriyle tanıştı. Yeni ilişkisinden memnun olan Sarah, beklenmedik bir şekilde hamile kalınca hayatı yeniden karıştı.
Hamile kalması sonrası sinir sorunu yaşayan Sarah, programdan uzaklaşmaya başladı. Ancak Sarah kısa bir süre sonra bebeğini kaybetti. Başlarda bebek sahibi olmak istemeyen Sarah, düşük sonrası depresyona girdi.