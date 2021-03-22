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Haberler Galeri Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

Tayland'da yaşayan 36 yaşındaki balıkçı Hatchai Niyomdecha, ailesi ile beraber ağına takılan deniz kabuğu sayesinde zengin oldu. İlk başta ne olduğunu anlamayan aile gerçeği öğrenince adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:54
Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

60 yaşındaki adam salyangoz kabuğu içindeki turuncu nesnenin inci olduğunu fark edince ailecek büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

Bunun üzerine Hatchai, karısından inciyi incelemesini istedi. Bulunan nesnenin inci olduğu kesinlik kazanınca aile etrafa sorarak incinin değerini belirlemeye çalıştı.

Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

İncinin bulunduğu haberi üzerine komşular balıkçının evine akın etti. Hatchai, inciyi bulmadan birkaç gün önce tuhaf bir rüya gördüğünü söyledi.

Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

Bulduğu incinin kendisinin ve ailesinin hayatını değiştireceğini söyleyen Hatchai, bir iş adamının kendisine 25,000 sterlin teklif ettiğini ama bu teklifi kabul etmediğini daha sonra Çinli bir işadamının kendisine 250,000 sterlin teklif ettiğini söyledi.

Ağlarına takıldı! Köşeyi döndüler...

Birkaç gün sonra bir tarihi eser koleksiyoncusunu daha büyük bir teklif vermesine rağmen teklifi kabul etmediklerini söyleyen Hatchai, inciyi daha yüksek fiyata satmayı düşündüklerini söyledi.

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