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Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...
Kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Herkesin severek tükettiği bir meyve olan kiraz, en az ağrı kesici kadar etkili. Virüs ve bakterilere karşı savaşan kiraz, hastalıklardan korunmamızda kalkan görevi görüyor.
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:01Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 00:49
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Kiraz, C vitamini içeriği ile virüslere ve bakterilere karşı savaşarak bağışıklık sistemini destekler. Faydaları Diyetisyen Deniz Berksoy sıraladı.