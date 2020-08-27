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Haberler Galeri Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Herkesin severek tükettiği bir meyve olan kiraz, en az ağrı kesici kadar etkili. Virüs ve bakterilere karşı savaşan kiraz, hastalıklardan korunmamızda kalkan görevi görüyor.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 00:49
Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Kiraz, C vitamini içeriği ile virüslere ve bakterilere karşı savaşarak bağışıklık sistemini destekler. Faydaları Diyetisyen Deniz Berksoy sıraladı.

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Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 adet kirazda 12-25 mg arası 'antosiyanin' maddesi bulunur, bu maddenin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.

Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

İçerdiği zengin mineraller ile vücuttaki suyu dengeler, kabızlığı giderir. Kolesterol ve kan şekerini düşürür, damar sertliğinin tedavisinde de etkili bir besindir.

Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Eklem ağrılarını rahatlatmayı ve göz hastalıklarına karşı korumayı sağlayan güçlü bir iltihap önleyici madde olan 'kuersetin' içerir.

Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, vücudun zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.

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