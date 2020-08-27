Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Ağrı kesiciden bile etkili! O meyvenin faydaları saymakla bitmiyor...

Kirazın faydaları saymakla bitmiyor. Herkesin severek tükettiği bir meyve olan kiraz, en az ağrı kesici kadar etkili. Virüs ve bakterilere karşı savaşan kiraz, hastalıklardan korunmamızda kalkan görevi görüyor.