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Ahırdan eve dönüştürüldü! Manzara fiyatı dudak uçuklatıyor!
Ahırdan eve dönüştürüldü! Manzara fiyatı dudak uçuklatıyor!
Londra'da yer alan bir ahır, eve dönüştürüldü. Yeniden yapılandırılan, Love Actually filminin çekildiği evin manzara fiyatı dudak uçuklatıyor. Satışa çıkan evin bulunduğu bölgedeki konutlar yüzyıllar önce ahır olarak inşa edildi. Şimdilerde ise sosyal medyanın gözdesi.
Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:15
Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:29
2003 yapımı Love Actually adlı filminin çekildiği bu ev Londra'nın en gözde bölgelerinden Notting Hill'de yer alıyor.
Love Actually filminin en unutulmaz sahnesi, şimdi yeni sahibini bekleyen bu evde çekildi.
PANKARTTA YER ALAN EV
Keira Kinghtley'in canlandırdığı Juliet karakterine duyduğu gizli aşkı ifade eden "Sen benim için mükemmelsin" yazılı pankartı genç kadına, Andrew Lincoln'un canlandırdığı Mark karakteri bu evin önüne göstermişti.
FİLM SAYESİNDE BÖLGEYE İLGİ ARTTI
Richard Curtis'in yönettiği film dünya çapında 200 milyon sterlin hasılat elde etmişti. Film sayesinde popüler olan bu bölgeye ilgi gittikçe arttı.
Notting Hill'deki St Luke's Ahırları bölgesinde yer alan ev, sade bir iç tasarıma sahip. Ancak şıklığıyla dikkati çekiyor.