Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ'ının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.