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Haberler > Galeri > Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

KPSS 2019/6 Ttercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar tercih kılavuzuna erişim sağlamaya başladı. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar için ayrı ayrı kılavuzlar yayınlandı. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır? Tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:16 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:29
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

ÖSYM KPSS 2019/6 tercih kılavuzunu yayınladı. KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması için süreç bugün başladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ'ının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

Tercih işlemlerinde 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınav (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) sonuçları kullanılacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://www.ailevecalisma.gov.tr/pdb internet sayfasında duyurulacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu görüntüleme

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel çalıştırılması gerektiğinden, "Cinsiyeti kadın olmak." şartı eklenmiştir

2. Adaylardan "Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması." şartı istenilmiş olup, güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanmayanların atamaları yapılmayacaktır.

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