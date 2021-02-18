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Haberler Galeri Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:21 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:21
Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan ve asırlara meydan okuyan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, kar yağışı sonrası doyumsuz manzaralara sahne oldu.

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Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Yılda 60 binden fazla turisti ağırlayan Aizanoi Antik Kenti'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Antik kentte bulunan ve günümüze kadar gelen en sağlam Zeus Tapınağı'nda oluşan beyaz örtü, tarihi mekana görsel şölen sundurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Aizanoi'de ortaya çıkan görüntüler havadan da görüntülendi.

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Aizanoi, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim yeriydi. Helenistik dönemde, bu bölge değişimli olarak Bergama'ya ve Bithinya'ya bağlı iken milattan önce 133'te Roma egemenliğine girdi.

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Roma imparatorluğu döneminde, tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi'de kesin kentleşme bulgularına ancak 1'inci yüzyılın sonlarına doğru rastlandı.

Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Aizanoi kentinin görkemli yapılarına Zeus Tapınağı ile başlanıldığı belirtiliyor.

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