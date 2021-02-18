Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Yılda 60 binden fazla turisti ağırlayan Aizanoi Antik Kenti'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Antik kentte bulunan ve günümüze kadar gelen en sağlam Zeus Tapınağı'nda oluşan beyaz örtü, tarihi mekana görsel şölen sundurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Aizanoi'de ortaya çıkan görüntüler havadan da görüntülendi.