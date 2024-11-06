Aizanoi’de 2 bin yıllık tarihi keşif: Anıtsal kapı ve tiyatro maskı bulundu

İKİ KATLI YAPININ AGORAYA GİRİŞİ SAĞLAYAN ANITSAL KAPI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Prof. Dr. Coşkun, agoranın güneyinde Geç Antik Çağ'dan kalma bir yapıda çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bu yapının işlevini anlayabilmek için yaptıkları kazıda bunun, kent merkezine girişi sağlayan kapı olduğunu anladıklarını aktaran Coşkun, "Çalışmalarımız esnasında hiç beklemediğimiz başka bir yapı kalıntısıyla da karşılaştık. İki katlı olduğunu söyleyebileceğimiz bu yapının birinci katına ait bazı kısımları ayakta kalmış durumda. 2'nci yüzyılın son çeyreğine tarihleyebileceğimiz bu kamusal yapının da anıtsal bir kapı olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.