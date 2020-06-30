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Haberler Galeri Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak

Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda, Antik Çağ'da olduğu gibi kayıkların yüzdürülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 11:25
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla Antik Çağ'a yolculuk yapacak
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Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla Antik Çağ'a yolculuk yapacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi'de, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce yapılan kazı ve alan araştırmalarının bu yılki çalışmalarına başlandı.

Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla Antik Çağ'a yolculuk yapacak

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine, il merkezine 48 kilometre uzaktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı çalışmaların, 2011'den itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla Türk arkeolog ve uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.

Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla Antik Çağ'a yolculuk yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çalışmaların gecikmeli olarak başladığını belirten Özer, Roma dönemine ait 20 bin kişilik tiyatro ile bitişiğindeki 13 bin 500 kişilik stadyumun restorasyonunun yanı sıra "Aizanoi Penkalas Projesi"ne ağırlık verdiklerini anlattı.

Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla Antik Çağ'a yolculuk yapacak

Penkalas Projesi kapsamında, antik kentten geçen çayda, Roma döneminde olduğu gibi kayıkların yüzdürülmesiyle ilgili geçen yıl başlayan çalışmaların, Kovid-19 tedbirleri alınarak sürdürüldüğünü aktaran Özer, şöyle devam etti:

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