Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda, Antik Çağ'da olduğu gibi kayıkların yüzdürülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.