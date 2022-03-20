Akılalmaz olay! Uyurken üzerine göktaşı düştü...

Dünya tarihi binlerce olaya ve insan hikayesine tanıklık etti. Ancak yaşanan bazı olaylar hafızalardan silinmeyecek nitelikte. Bu bilgileri daha önce hiç duymadınız. İşte şimdiye kadar yaşanmış en garip olaylar...
Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 15:44
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İnsan iskeletinin çürüme evrelerini inceleyen adli tıp uzmanları, cesetler üzerinde beklenmedik bir hayvan buldu.
İnsan cesedinin hemen başında görülen geyik, ağzından sarkan bir kaburga parçasıyla yakalanmış.
Ayrıştırıcı canlılar cesetlerin doğaya daha çabuk karışmasını sağlıyorlar. Ancak geyik otobur bir canlı. Bilim insanları, benekli ve beyaz kuyruklu geyiğin insan kemiği kemirdiğini ilk kez gözlemlemiş oldu.
New Orleans'ta bir hastanede hemşire olan çalışan bir kadının çektiği bu fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. Terk edilmiş bir hastane binasının penceresindeki yılbaşı ağacı şaşkına çevirdi. Yıllardır kullanılmayan binaya, yılbaşı ağacını kimin koyduğu merak konusu oldu.
1954'te Alabama'da bir kadın yatağında yatarken 4 kilogramlık bir meteor taşının çatıyı delerek üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştı.