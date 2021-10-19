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Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay ABD'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 11:48
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Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
ABD'de 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca şok oldu.