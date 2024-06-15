Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife trafiği

Son dakika İzmir haberleri...Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatilciler de yollara düştü. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan oldu. Otoyoldaki yoğunluk dronla görüntülendi.