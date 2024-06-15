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Haberler Galeri Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife trafiği

Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife trafiği

Son dakika İzmir haberleri...Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatilciler de yollara düştü. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan oldu. Otoyoldaki yoğunluk dronla görüntülendi.

AA

Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:23

Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu’nda arife trafiği

Son dakika İzmir haberleri... Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. Osmangazi Köprüsü'nden itibaren otoyolun Yalova ve Bursa kesiminde güneye doğru dün akşam mesai bitiminin ardından başlayan bayram tatili hareketliliği sürüyor.

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Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu’nda arife trafiği

İstanbul ile çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gidenlerin, 9 günlük bayram tatilinin ilk günündeki yoğunluğu artıyor. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda İzmir yönündeki sıkışıklık dronla görüntülendi.

Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu’nda arife trafiği

Güvenlik tedbirlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.