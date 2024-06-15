Akın akın geliyorlar! İstanbul-İzmir Otoyolu’nda arife trafiği

Son dakika İzmir haberleri...Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatilciler de yollara düştü. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan oldu. Otoyoldaki yoğunluk dronla görüntülendi.
Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:23Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:23
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Son dakika İzmir haberleri... Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. Osmangazi Köprüsü'nden itibaren otoyolun Yalova ve Bursa kesiminde güneye doğru dün akşam mesai bitiminin ardından başlayan bayram tatili hareketliliği sürüyor.
İstanbul ile çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gidenlerin, 9 günlük bayram tatilinin ilk günündeki yoğunluğu artıyor. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda İzmir yönündeki sıkışıklık dronla görüntülendi.
Güvenlik tedbirlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.