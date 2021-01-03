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Haberler Galeri Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Akıncı dizisinin ekran macerası Cuma akşamı Atv ekranlarında başladı. Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız Sabah'a konuştu. Gerçek hayatta bir mühendis olan Özyıldız, kahramanlara bakışını, rolünü ve iç dünyasını anlattı.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar 11:39 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar 11:40
Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Yeni yılın ilk dizisi olarak seyirci karşısına çıktınız. Heyecan hâlâ devam ediyor mu?
- Teşekkür ederiz. Evet hâlâ çok heyecanlıyım. Tüm ekip çok çalıştığımız ve çok emek verdiğimiz bir iş oldu. Hepimiz uzun süredir çok heyecanlıyız ve sonunda yeni yılın ilk günü her şey ete kemiğe bürünmüş oldu tabii ki heyecanımız devam ediyor.

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Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Ne vaat ediyorsunuz seyirciye? Bu kahramanla özdeşlik kurabilecek mi seyirci?
- Farklı. Bugüne kadar alışık olmadığımız bir iş. Daha önce denenmemiş hatta denemeye cesaret dahi edilememiş bir konsept. Biz dışarıda hayranı olduğumuz işlere o kadar izleyici kalmışız ki, kendimizi bunun yapılabilir olduğuna, her şeyde olduğu gibi "Biz beceremeyiz" mantığı ile maalesef inancımızı kaybetmişiz. Akıncı, öncelikle bizden biri, sokakta yürürken gördüğünüz herhangi birinden farksız. Gerçek ötesi bir özelliği yok. Çalışkan ve kendisini hem mental hem de fiziksel anlamda fazlasıyla geliştirmiş birisi. Ayrıca mühendis, hayalperest ve mucit.

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Türkiye'deki ilk modern kahraman dizisi Akıncı... Daha önce denenmemiş, bir diğer anlamda tarihe geçen bir iş. Projeyi kabul etmende bu etken oldu mu?
- Riskli, farklı ve öncü olması tabii ki cezbedici. Risk almayı hayatımın her döneminde çok sevdim. Uzun süredir vardı böyle bir hayalim "Keşke bizim ülkemizde de böyle işler yapılsa. Neden olmasın ki?" diye izliyordum yabancı süper kahraman filmlerini. Tabii ki çok hassas bir terazisi var, bunun ciddiyetinin farkında ve becerisi yüksek bir ekip ile çalışıyoruz. Ayrıca rolün yolcuğu, bana çok şeyler katacağı belliydi. Akıncı'nın yayın hayatı uzun soluklu ve başarılarla dolu olsun. Bana katacakları dönüştürücü ve unutulmaz olacak.

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Akıncı'nın ilk tanıtımını izleyenler Batman ve Flash Gordon'a benzettiler...

- Hepsi farklı aslında. Bence kıyaslama ile gidilirse Akıncı'nın değeri anlaşılamaz gibi. Akıncı'nın gücü aslında inandığı davasından geliyor. Bu uğurda kendisini adamış biri. Eğer her nefes tek bir amaç uğruna alınıp veriliyorsa insan o amacın kendisi olur.

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

MES'ULİYET OMUZLARIMDA
Akıncı nasıl biri, motivasyonu nedir? Bu kahramanın en büyük gücü ne? Ölümsüz mü uçuyor mu, görünmez mi ya da demirleri mi büküyor?
- Ölümsüz değil ama ölümden korkmuyor, uçamıyor ama yükseklere gitmesi gerekirse oraya nasıl ulaşabileceğini iyi hesaplayıp, bunu gerçek kılabiliyor. Görünmez değil ama kendisini nasıl gizleyebileceğini çok iyi biliyor. Demirleri büker, eliyle bükemediğini nasıl bükeceğini de bulur. İmkansız diye bir şey yok onun için. "Nasıl yapılır?" var. Babasının intikamı ve ona soyundan miras kalan önemli bir misyon birleşip çok kuvvetli bir yaşam amacı oluşturuyor ve bu doğrultuda yaşıyor.

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