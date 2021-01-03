Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Türkiye'deki ilk modern kahraman dizisi Akıncı... Daha önce denenmemiş, bir diğer anlamda tarihe geçen bir iş. Projeyi kabul etmende bu etken oldu mu?

- Riskli, farklı ve öncü olması tabii ki cezbedici. Risk almayı hayatımın her döneminde çok sevdim. Uzun süredir vardı böyle bir hayalim "Keşke bizim ülkemizde de böyle işler yapılsa. Neden olmasın ki?" diye izliyordum yabancı süper kahraman filmlerini. Tabii ki çok hassas bir terazisi var, bunun ciddiyetinin farkında ve becerisi yüksek bir ekip ile çalışıyoruz. Ayrıca rolün yolcuğu, bana çok şeyler katacağı belliydi. Akıncı'nın yayın hayatı uzun soluklu ve başarılarla dolu olsun. Bana katacakları dönüştürücü ve unutulmaz olacak.