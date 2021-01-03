Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyılmaz: Yapılamaz denileni yaptık

Ne vaat ediyorsunuz seyirciye? Bu kahramanla özdeşlik kurabilecek mi seyirci?
- Farklı. Bugüne kadar alışık olmadığımız bir iş. Daha önce denenmemiş hatta denemeye cesaret dahi edilememiş bir konsept. Biz dışarıda hayranı olduğumuz işlere o kadar izleyici kalmışız ki, kendimizi bunun yapılabilir olduğuna, her şeyde olduğu gibi "Biz beceremeyiz" mantığı ile maalesef inancımızı kaybetmişiz. Akıncı, öncelikle bizden biri, sokakta yürürken gördüğünüz herhangi birinden farksız. Gerçek ötesi bir özelliği yok. Çalışkan ve kendisini hem mental hem de fiziksel anlamda fazlasıyla geliştirmiş birisi. Ayrıca mühendis, hayalperest ve mucit.