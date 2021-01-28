Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

AKINCI'NIN MODİFİYELİ MOTOSİKLETİ, GENÇLER ARASINDA MODİFİYE MERAKINI ORTAYA ÇIKARDI

Orijinal olan motosikletin tüm aksamı ve görüntüsü modifiye edilerek Akıncı'nın ulaşım aracı haline getirildi. Tasarımında yönetmen Veli Çelik'in de imzasının olduğu motosiklet, dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemi ile kaplanıp boyandı. Dizide dikkat çeken motosiklet, genç izleyici kitlesi tarafından da çok beğeniliyor.