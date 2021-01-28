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Haberler Galeri Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

Türk televizyonlarında kendi türünün ilk örneği olarak dikkat çeken ve Cuma akşamları atv ekranında izleyicisi ile buluşan Akıncı dizisi, özel tasarım motosiklet ile ekranda daha önce görülmemiş bir tasarımı seyirciyle buluşturdu.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:25
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde oynadığı, atv'nin ses getiren dizisi Akıncı, özel tasarımları ve çekim teknikleriyle adından oldukça söz ettiriyor.

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Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

Dizide Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri tüm operasyonlarda özel tasarım kostüm, maske ve motosikletini kullanıyor. Akıncı'nın motosikletinin ardında ise yine özenli bir çalışma yatıyor.

Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

AKINCI'NIN MODİFİYELİ MOTOSİKLETİ, GENÇLER ARASINDA MODİFİYE MERAKINI ORTAYA ÇIKARDI
Orijinal olan motosikletin tüm aksamı ve görüntüsü modifiye edilerek Akıncı'nın ulaşım aracı haline getirildi. Tasarımında yönetmen Veli Çelik'in de imzasının olduğu motosiklet, dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemi ile kaplanıp boyandı. Dizide dikkat çeken motosiklet, genç izleyici kitlesi tarafından da çok beğeniliyor.

Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!
Akıncı'ya özel tasarım motosiklet!
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