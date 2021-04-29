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Haberler Galeri Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı

Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki kafadar, inşaattan arta kalan malzemelerle tekneye benzer basit bir sal yaptı. Ahşap sal ile denize açıldıktan sonra akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:03
Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Ordu'dan Ayvalık'a gelerek inşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı isimli iki kafadar, inşaattan arta kalan malzemelerle tekneye benzer basit bir sal yaptı.

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Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı

Yaptıkları sala binip, ellerinde inşaat kalaslarını da kürek olarak kullanıp denize açılan iki kafadar, denizin akıntısına kapıldı.

Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı

Sürüklenmeye başlayan Çelebi ile Hızlı paniğe kapılınca, aynı inşaatta çalışan diğer arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, kıyıdan epey uzaklaşan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı'nın bindiği salı kıyıya çekerek iki kafadarı kurtardı.

Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı
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