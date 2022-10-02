Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara "mera" oldu

"BAHARDA 1,5 METREYE KADAR SUYLA DOLUYDU"

Sakallı, AA muhabirine, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Akşehir Gölü'nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, "Göl alanında 4-5 ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1,5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor." ifadesini kullandı.