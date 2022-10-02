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Haberler Galeri Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara "mera" oldu

Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara "mera" oldu

Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan Akşehir Gölü, büyükbaş hayvanların otlatıldığı yer haline geldi. Bazı besiciler, 4 ay kadar önce 1,5 metre derinliğinde suyun bulunduğu yerde şimdi hayvanlarını otlatıyor.

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2022 Pazar 15:32
Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara mera oldu

Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda, büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.

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Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara mera oldu

İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı, içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaşı kuruyan göl yatağında otlatıyor.

Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara mera oldu

"BAHARDA 1,5 METREYE KADAR SUYLA DOLUYDU"

Sakallı, AA muhabirine, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Akşehir Gölü'nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, "Göl alanında 4-5 ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1,5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor." ifadesini kullandı.

Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara mera oldu

"BAHARDA İYİ SU VARDI, UMUTLANMIŞTIK"
Sakallı, çevrede derin su kuyularından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek, "Bu kış kar ve yağmur iyiydi. Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur da yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağışlar düşer de göl eski haline kavuşur." dedi.

Akşehir Gölü kurudu büyükbaş hayvanlara mera oldu
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