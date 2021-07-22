Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı

Güçlü, kazayı şans eseri yaralı olarak atlatırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise durmayıp, yoluna devam etti. Suyla karanın birleştiği sığ alana düşen Güçlü'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Boyunluk takılıp, sedyeye alınan Güçlü, daha sonra bir tekneyle taşındı.