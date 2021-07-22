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Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
Akülü tekerlekli sandalyesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlanıp, yaralandı
İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, karşıdan gelen otomobilden kaçmak için kenara fazla yaklaşınca bariyeri olmayan yoldan yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan 44 yaşındaki bedensel engelli Muammer Güçlü yaralandı. Daha önce de 2 otomobilin aynı yerden uçuruma yuvarlandığını belirten bölge sakinleri, tüm başvurulara rağmen bir önlem alınmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:58
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:02
Foça İsmetpaşa Mahallesi, Mersinaki mevkiindeki, özellikle ilçe dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği İngiliz Burnu mevkiinden bugün saat 15.00 sıralarında akülü tekerlekli sandalyesi ile ilçe merkezi yönüne giden bedensel engelli Muammer Güçlü'nün karşısına Yeşiltepe bölgesine geldiğinde plakası alınamayan bir otomobil çıktı.
Güzergahın en yüksek ve dar yeri olan bölgede, iddiaya göre, karşıdan gelen otomobilin yanından geçebilmek için iyice kenara yanaşmak zorunda kalan Güçlü, bariyeriz yolda 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
KAZAYA NEDEN OLDUĞU BELİRTİLEN OTOMOBİL DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ
Sahildekiler ve tur teknesindeki tatilciler olayı fark edip, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Güçlü, kazayı şans eseri yaralı olarak atlatırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise durmayıp, yoluna devam etti. Suyla karanın birleştiği sığ alana düşen Güçlü'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Boyunluk takılıp, sedyeye alınan Güçlü, daha sonra bir tekneyle taşındı.
Güçlü, yaklaşık 100 metre mesafedeki bir iskeleye götürülüp, buradan sahile çıkartılıp, ambulansa nakledildi. Muammer Güçlü Foça Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı. Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Güçlü'nün Bornova ilçesinden tatil için bir süre önce Foça'ya geldiği öğrenildi.