Akyaka sahilleri doldu taştı!

Aşılama çalışmasında birinci doz aşıda yüzde 80'i geçen ve Türkiye'de en fazla aşılama oranına ulaşan Muğla'nın sahillerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Uzun bir aranın ardından deniz hasretini gideren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.