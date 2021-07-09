Aşılama çalışmasında birinci doz aşıda yüzde 80'i geçen ve Türkiye'de en fazla aşılama oranına ulaşan Muğla'nın sahillerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Uzun bir aranın ardından deniz hasretini gideren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:50Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 11:22
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Akyaka sahilleri doldu taştı!
Muğla'nın iki sakin kentinden birisi olan Ula'nın Akyaka Mahallesi, 300 metre sahili bulunmasına rağmen yaz aylarında nüfusunun 25 katı misafiri ağırlıyor.
İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden günübirlik tatil için gelenlerin yanında Akyaka içindeki apart otelleri haftalık, aylık kiralayan vatandaşlar pandemi nedeniyle hasret kaldıkları deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
Akyaka sahilleri doldu taştı!
Hafta sonları aşırı kalabalığa sahne olan Akyaka sahili, kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından hafta içi de yoğunluk yaşıyor.
Akyaka sahilleri doldu taştı!
Uzun bir aranın ardından deniz hasretini gideren vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.