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Haberler Galeri Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Covid-19 salgın sürecinde alınan tedbirlerden plajların tekrar açılması sonrası 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da yağmurlu havada gençler denizin tadını çıkardı.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 18:45
Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme kararları kapsamında plajların tekrar halkın hizmetine acıması sonrası Muğla'da yağışlı havaya rağmen bir grup genç deniz hasretini Akyaka sahilinde denize girerek giderdi.

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Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Covid-19 salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında halkın ulaşımına kapatılan plajların 1 Haziran tarihi itibari ile tekrar açılması sonrası birçok vatandaş sahile koştu.

Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka mahallesinde bir taraftan belediye tarafından sahil düzenlemesi yapılırken, diğer taraftan bir grup genç yağmurlu havaya rağmen denize koştu.

Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığından daha iyi olduğunu belirten vatandaşlar Gökova Körfezi manzaralı Akyaka sahilinde uzun süre yüzde ve deniz topu oynadı.

Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Uzun bir pandemi süreci yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Uzun bir pandemi sürecinden geçtik. Bu yoğun stresin altında sıkıldık. 1 Haziran'dan itibaren denizlerin tekrar kullanıma açılması bu nostalji havada deniz çok iyi geldi.

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