Akyaka'da gençler denizin adını çıkardı

Covid-19 salgın sürecinde alınan tedbirlerden plajların tekrar açılması sonrası 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da yağmurlu havada gençler denizin tadını çıkardı.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 18:43Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 18:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme kararları kapsamında plajların tekrar halkın hizmetine acıması sonrası Muğla'da yağışlı havaya rağmen bir grup genç deniz hasretini Akyaka sahilinde denize girerek giderdi.
Covid-19 salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında halkın ulaşımına kapatılan plajların 1 Haziran tarihi itibari ile tekrar açılması sonrası birçok vatandaş sahile koştu.
Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka mahallesinde bir taraftan belediye tarafından sahil düzenlemesi yapılırken, diğer taraftan bir grup genç yağmurlu havaya rağmen denize koştu.
Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığından daha iyi olduğunu belirten vatandaşlar Gökova Körfezi manzaralı Akyaka sahilinde uzun süre yüzde ve deniz topu oynadı.
Uzun bir pandemi süreci yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Uzun bir pandemi sürecinden geçtik. Bu yoğun stresin altında sıkıldık. 1 Haziran'dan itibaren denizlerin tekrar kullanıma açılması bu nostalji havada deniz çok iyi geldi.