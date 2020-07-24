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Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...
Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:51
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AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.