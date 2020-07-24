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Haberler Galeri Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:51
Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Aldatılan eşin aldığı intikam ağır oldu! Dehşet saçtı...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.

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