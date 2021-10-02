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Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...
Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı sallamayı başardı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen intikamların bazıları hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:53
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AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.