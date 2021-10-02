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Haberler Galeri Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı sallamayı başardı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen intikamların bazıları hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:53
Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Herkes oraya koştu...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.

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