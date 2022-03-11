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Haberler Galeri Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 12:52
Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.

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