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Aldatılan eşin intikamı ağır oldu! Sinir krizi geçirdi...
Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyayı salladı. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 12:52
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AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.