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Haberler Galeri Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları

Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları

Aldatılan eşlerin aldığı intikamlar sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 16:44
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları

Eşinden intikam almak isteyince olan oldu. Rusya'da bir adam, kendisini aldatan eşine sıra dışı bir ceza verdi.

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Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları

Eşinin arabasına çimento boşalttıran adam çevredekilerin şaşkın bakışlarına hiç aldırmadı.

Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
Aldatılan eşlerin akıl almaz intikamları
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