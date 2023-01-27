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Haberler Galeri Aldatmak'ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Aldatmak'ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on sekizinci bölümüyle yine çok beğenildi.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 12:05 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 13:00
Aldatmak’ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Aldatmak dün akşam Atv'de yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Peki 18.bölümde neler oldu? İşte detaylar...

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Aldatmak’ın 18.bölümünde neler yaşandı?

ALDATMAK'IN 18.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Güzide, Tarık'ın hamlesinden sonra yeni kurduğu işi için büyük bir mücadeleye girdi.

Aldatmak’ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Güzide'nin çalıştığı tüm kişiler tek tek onunla yollarını ayırırken Sezai'nin de ortadan kaybolması Güzide'nin dikkatinden kaçmadı.

Aldatmak’ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Tarık'ın yaptıklarına karşı birlik olan tüm aile, Elmas'ın kurduğu oyunla Tarık'ın telefonuna casus bir yazılım programı yükledi.

Aldatmak’ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Tarık'ın yurt dışına kaçırdığı paraların takip edilmesi için tüm hareketleri kontrol edilmeye başlandı.

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