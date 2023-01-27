Aldatmak'ın 18.bölümünde neler yaşandı?

Atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on sekizinci bölümüyle yine çok beğenildi.