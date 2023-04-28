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Haberler Galeri Aldatmak'ın 28. bölümünde neler yaşandı?

Aldatmak'ın 28. bölümünde neler yaşandı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamlarının galibi olan Aldatmak, 28. bölümüyle ekranlara geldi.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:35 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:49
Aldatmak’ın 28. bölümünde neler yaşandı?

Aldatmak, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

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Aldatmak’ın 28. bölümünde neler yaşandı?

28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratır.

Aldatmak’ın 28. bölümünde neler yaşandı?

Güzide bu tesadüfe şüpheci yaklaşırken Ozan'ın Zeliş'e bakış açışını sorgulamasına sebep olur.

Aldatmak’ın 28. bölümünde neler yaşandı?

Masumiyetini kanıtlamak için çaresiz kalan Zeliş, kendini Oltan ile ilgili tehlikeli bir görevin içinde bulur.

Aldatmak’ın 28. bölümünde neler yaşandı?

Diyarbakır'dan tanıdık bir yüzün ortaya çıkışı Behram cephesinde şartların değişmesine sebep olacaktır.

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