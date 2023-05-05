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Aldatmak'ın 29. bölümünde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi
Yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Aldatmak'ın 29. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Aldatmak, yirmi dokuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi.
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 15:32Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 15:37
Tarık'ın mahkemede söyledikleriyle herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide itiraz etse de boşanma gerçekleşmedi ve duruşma başka bir tarihe ertelendi. Mahkeme çıkışında ise ortalık iyice karıştı, kendini kaybeden Yeşim Tarık'a tepki gösterirken Sezai ve Tarık arasında da tartışma yaşandı.
Geri dönülmez bir yola giren Oylum, Behram'ın annesiyle tanıştıktan sonra Güzide'ye Behramların onu istemeye geleceğini söyledi. Önce itiraz eden Güzide daha sonra Nazan'ın araya girmesiyle bu misafirliği kabul etti.
Oylum'un hamileliğini öğrenen Tolga büyük bir yıkım yaşadı. İçindeki öfkeyle sokakta bir kavgaya karışan Tolga'nın yanına Oltan koştu. Oltan'ın Tolga'ya olan yaklaşımıyla ikili arasında buzlar erimeye başladı.
Sezai'nin peşini bırakmayan Tarık bu sefer Sezai'nin başının derde girmesi için Ümit'i kullanmak istedi. Kızına kavuşmak isteyen Ümit, Tarık'ın söylediklerine boyun eğerken, Güzide'nin olanları öğrenmesiyle işler istediği gibi gitmedi.