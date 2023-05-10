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Aldatmak'ın 30. bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu Aldatmak'ın 30. bölümünde neler olacak? İşte perşembe akşamlarına damga vuran Aldatmak'ın 30. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:54 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:29
Aldatmak’ın 30. bölümünde neler olacak?

Aldatmak her perşembe yeni bölümleriyle Atv'de!

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Aldatmak’ın 30. bölümünde neler olacak?

Mualla söyledikleriyle Güzide'nin bütün dünyasını alt üst eder.

Aldatmak’ın 30. bölümünde neler olacak?

Kızını yalnız bırakmamaya kararlı olan Güzide bir çıkış yolu bulmak için harekete geçer.

Aldatmak’ın 30. bölümünde neler olacak?

Oylum, annesinin desteğini arkasında hissetmesiyle birlikte ailesine sıkıca kenetlenir.

Aldatmak’ın 30. bölümünde neler olacak?

Güzide ve çocukları çözüm arayışındayken, ailesini yeniden kazanmak isteyen Tarık'tan onlara büyük bir yardım gelir.

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