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Haberler Galeri Aldatmak'ın yeni bölümü nefes kesecek!

Aldatmak'ın yeni bölümü nefes kesecek!

Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Aldatmak'ın 11.bölümünde neler olacak? İşte Aldatmak'ın nefes kesecek olan 11.bölümüne dair ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 10:56
Aldatmak’ın yeni bölümü nefes kesecek!

"Aldatmak" bu akşam on birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

ALDATMAK'IN 11.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Aldatmak’ın yeni bölümü nefes kesecek!

Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

Aldatmak’ın yeni bölümü nefes kesecek!

Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.

Aldatmak’ın yeni bölümü nefes kesecek!

Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

Aldatmak’ın yeni bölümü nefes kesecek!

Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.

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