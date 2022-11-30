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Aldatmak'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Perşembe akşamlarının galibi, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte her bölümü merakla beklenen Aldatmak'ın 11.bölümüne ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:28 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:06
Aldatmak’ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

"Aldatmak" Perşembe günü on birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

ALDATMAK'IN 11.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Aldatmak’ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

Aldatmak’ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.

Aldatmak’ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

Aldatmak’ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.

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