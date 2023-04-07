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Aldatmak'ta Güzide, Tarık yüzünden polisleri kapısında buldu

Atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi beşinci bölümüyle yine çok beğenildi.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 11:28 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 11:35
Aldatmak’ta Güzide, Tarık yüzünden polisleri kapısında buldu

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu, perşembe akşamlarının galibi olan Aldatmak'ın 25. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

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Aldatmak’ta Güzide, Tarık yüzünden polisleri kapısında buldu

25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeşim'in planı suya düşünce Tarık hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm aile Tolga'dan öğrendikleri gerçeklerle rahat bir nefes alırken Ozan öfkeyle Oltan'dan hesap sormak istedi. Ancak babasının karanlık tarafıyla yeniden yüzleşen Tolga, Ozan'ı ikna ederek 'Oltan Kaşifoğlu'nu bitirmeyi teklif etti.

Aldatmak’ta Güzide, Tarık yüzünden polisleri kapısında buldu

Tarık'ın kalp krizi geçirdiğini haber alan Oylum babasının yanına ziyarete giderken, öfkesi dinmeyen Ozan ise Tarık'ı görmek istemedi. Hastanede Oylum'la karşılaşan Yeşim, ortalığı birbirine katınca karşısında Behram'ı buldu. Behram'ın sert yüzüyle tanışan Yeşim, Oylum'dan özür diledi.

Aldatmak’ta Güzide, Tarık yüzünden polisleri kapısında buldu

Numan'dan gelen telefonla kafası karışan Güzide, Elmas'ında yardımıyla Sezai'nin hiç yurt dışına çıkmadığını öğrendi. Sezai hakkında konuşulanları duyan Güzide, Sezai için meraklanmaya başlandı.

Aldatmak’ta Güzide, Tarık yüzünden polisleri kapısında buldu

Oylum'un Behram ile birlikte olmasına karşı çıkan Güzide, Behram'ın yakınlık kurmak için attığı her adımı sert bir şekilde geri çevirdi. Güzide'nin Behram'a olan tutumu yakın arkadaşı Nazan'la arasının açılmasına sebep oldu.

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