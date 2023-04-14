Aldatmak'ta Güzide ve çocuklar kendi evlerine döndü!

Aldatmak'ta Güzide ve çocukar kendi evlerine döndü!
26.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide bir kez daha Tarık'ın şikayetiyle karakola ifade vermeye giderken, evde yapılan aramada herhangi bir ilaca rastlanmadı. Yeşim sözleriyle Tarık'ın kafasını karıştırırken Tarık'ın kendi evinde bulduğu ilaçlar şüphelerini kuvvetlendirdi.
Aldatmak'ta Güzide ve çocukar kendi evlerine döndü!
Oylum, bebeğini aldırmak için doktora gittiğinde karşısında Behram'ı gördü. Behram, Oylum'u ikna etmek için elinden geleni yaptı ancak Oylum'un korkuları giderek büyüdü.
Aldatmak'ta Güzide ve çocukar kendi evlerine döndü!
Ozan ve Tolga'nın Oltan'a karşı ilk hamlesi Oltan'ın aldığı önlemle başarısız oldu. Bu duruma iyice hırslanan Tolga şirketini satarak babasının verdiği parayı geri ödedi.
Aldatmak'ta Güzide ve çocukar kendi evlerine döndü!
Güzide, Oylum ve Behram'ı karşısına alarak bu ilişkiye onay vermediğini söyledi. Behram'ın hiç hoşuna gitmeyen bu konuşma Nazan'ın Sezai'nin tutuklandığı haberini vermesiyle yarım kaldı. Güzide hemen Sezai'yi ziyaret etti.