Aldatmak'ta Güzide ve çocuklar kendi evlerine döndü!

26.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide bir kez daha Tarık'ın şikayetiyle karakola ifade vermeye giderken, evde yapılan aramada herhangi bir ilaca rastlanmadı. Yeşim sözleriyle Tarık'ın kafasını karıştırırken Tarık'ın kendi evinde bulduğu ilaçlar şüphelerini kuvvetlendirdi.