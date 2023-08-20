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Haberler Galeri Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Müzayede de satın aldığı evin garajından öyle bir şey çıktı ki evin yeni sahibinin hayatı değişti. İşte görenleri şaşırtan ve sosyal medyayı sallayan o ev...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:11

Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok.

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Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor. Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu. Tabi bu sıradan bir otomobil değildi.

Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu.

Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Üstelik çok da eski görünmüyordu.

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