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Aldığı evden öyle bir şey çıktı ki... Genç adamın hayatı değişti!

Müzayede de satın aldığı evin garajından öyle bir şey çıktı ki evin yeni sahibinin hayatı değişti. İşte görenleri şaşırtan ve sosyal medyayı sallayan o ev...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





