Aleyna Tilki aslen nereli? Duyanlar donup kaldı

Aleyna Tilki son günlerde havalimanında yaşadığı skandalla gündemde. Hayranları Aleyna Tilki'nin orada sergilediği tavra şaşkın. Güzel şarkıcı hiç şüphesiz son dönemin en popüler isimlerinden biri. Hayranları hakkındaki detayları merak ediyor. 'Cevapsız çınlama', 'Sen olsan bari', 'Yalnız çiçek' ve 'Dipsiz kuyum' şarkılarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki ile ilgili vatandaşlar internette araştırmalarını sürdürüyor. Genç şarkıcı hakkında aranan soruların başında ise Aleyna Tilki aslen nereli? sorusu geliyor. İşte Aleyna Tilki'den Müge Anlı'ya birçok ünlü ismin memleketleri...