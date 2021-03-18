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Haberler Galeri Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

Aleyna Tilki'nin yaptığı 'Dünya starı olacağım' açıklamasını eleştiren Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı programda "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı. Tilki'den Akalın'a yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 12:47 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 12:53
Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

Şarkıcı Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımları ile magazin gündeminde sürekli adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

Tilki, son olarak Demet Akalın kendisi ile ilgili yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

DEMET AKALIN'A YANIT VERDİ

Geçtiğimiz gün sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Demet Akalın, Aleyna ile ilgili "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.

Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

Muhabirlerin bu sözleri hatırlatması üzerine konuşan Aleyna Tilki, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar" dedi.

Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

"HERKES GÖRECEK Kİ..."

Uzun bir süreliğine Amerika'da olacağını da ifade eden Tilki, "Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

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