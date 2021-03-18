Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a cevap!

Tilki, son olarak Demet Akalın kendisi ile ilgili yaptığı eleştirilere yanıt verdi.
DEMET AKALIN'A YANIT VERDİ
Geçtiğimiz gün sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Demet Akalın, Aleyna ile ilgili "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.
Muhabirlerin bu sözleri hatırlatması üzerine konuşan Aleyna Tilki, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar" dedi.
"HERKES GÖRECEK Kİ..."
Uzun bir süreliğine Amerika'da olacağını da ifade eden Tilki, "Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.