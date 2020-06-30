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Alişan kaskodan ne kadar para aldı? Eşinin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Alişan kaskodan ne kadar para aldı? Eşinin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde İzmir yolunda ailesi ile kaza geçirerek ölümden dönen ünlü türkücü Alişan, bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan türkücü, kaskodan ne kadar para aldığını ve eşi Buse Varol'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 15:27
Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 15:43
Önceki akşam Arnavutköy'de Okan Kurt ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Alişan, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Milliyet'in haberine göre; keyifli halleri ile dikkat çeken türkücü, "Çok şükür gördüğünüz gibi gayet iyiyim, ailem de çok iyi. Bunun olacağı varmış, Allah beterinden korusun" dedi.
Sigorta şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt veren Alişan, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil, tüm raporlar çıktığı zaman bakacağız" dedi.
TEST AŞAMASINDA!
Sağlamlığı ile bilinen Volvo marka bir aracı test aşamasında olduğunu belirten Alişan, "Buse ile en sağlam araba hangisi araştırmasını yaptık, sağ olsunlar yardımcı oldular. Birkaç gün test aşamasında olacağım, kısmet olursa alacağız" dedi.
Elindeki evraklar ile dikkat çeken 44 yaşındaki şarkıcı, "Demet Akalın ile bir sabah programımız olacak, çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Alişan, eşi Buse Varol'un hamileliği hakkında ise "Evet biz biliyorduk. Sahnede sizinle paylaşacaktım ama maalesef böyle bir durum oldu. Çok şükür hem Buse hem de karnındaki bebek iyi" dedi.
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, Alişan'ın kaza yaptığı haberini alır almaz hemen yola koyulup dostunun yanına gitmişti.