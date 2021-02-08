Haberler
Galeri
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Eliz'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin hayranları Eliz bebeği oldukça merak ediyor. Varol ise Eliz'in doğum anlarını ve oğulları Burak'la buluşma anlarını paylaştı. Çok sayıda beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:28
Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:33
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol ilk bebekleri Burak'ı 2019 yılında kucaklarına almışlardı. Çiftin ikinci bebekleri Eliz ise geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
Bu heyecanlı anında eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladığı o anlar objektiflere yansıdı.
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
Doğum günü oğulları Burak'ı evde bırakan çift zaman zaman büyük stres yaşadı.
Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!
Alişan ve Buse Varol, doğumdan sonra mutluluk gözyaşı döktü.