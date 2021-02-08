Alişan ve Buse Varol kızları Eliz’in doğum anını paylaştı!

Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Eliz'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin hayranları Eliz bebeği oldukça merak ediyor. Varol ise Eliz'in doğum anlarını ve oğulları Burak'la buluşma anlarını paylaştı. Çok sayıda beğeni aldı.