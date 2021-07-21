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Haberler Galeri Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş uzunca bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Ailesinin umutlu bekleyişi sürerken kahreden haber geldi. Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:01
Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

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Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Tektaş ailesi umutla beklerken aileyi yıkan haber geldi. Teştaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.

Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti.

Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu.

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