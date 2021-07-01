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Haberler Galeri Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Tektaş'ın sağlık durumu ilişkin merak edilen açıklama Yaşar İpek'ten geldi. İşte tedavisi devam eden Tektaş'ın son durumu...

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:28
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı.

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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

"GÜZEL HABERLER VAR"

Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı, "Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş" açıklamasını yaptı.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz hafta Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalışmıştı.

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