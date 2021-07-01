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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan yeni haber! İşte Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu...
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Tektaş'ın sağlık durumu ilişkin merak edilen açıklama Yaşar İpek'ten geldi. İşte tedavisi devam eden Tektaş'ın son durumu...
Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:23Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:28
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Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı.