Alman kurdu hayatının şokunu yaşattı!

Arjantin'de meydana gelen olay görenleri dehşete düşürdü. 17 yaşındaki bir genç kız, Alman kurduyla fotoğraf çektirmek istedi ancak hayatının şokunu yaşadı. Dehşet dolu o anlar kameraya yansırken, olayın görüntüleri görenlerin içini acıttı.
Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:20
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KÖPEK İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMİŞTİ! DEHŞETİ YAŞADI...
Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.
BBC'ye bilgi veren yetkililer, Marvin Hajos adlı adamın yaşadığı eve çağırıldıklarını ve olay yerine gittiklerinde adamı ağır yaralı halde bulduklarını söyledi. Hajos yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.