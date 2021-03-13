Alman kurdu hayatının şokunu yaşattı!

Arjantin'de meydana gelen olay görenleri dehşete düşürdü. 17 yaşındaki bir genç kız, Alman kurduyla fotoğraf çektirmek istedi ancak hayatının şokunu yaşadı. Dehşet dolu o anlar kameraya yansırken, olayın görüntüleri görenlerin içini acıttı.