Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor
Altay'ın Göztepe derbisi mesaisi sürüyor. Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne olacak. 18 yıl sonra yaşanacak derbide 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Altay, Göztepe'yi konuk edecek. Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de ise, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:18
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:36
Süper Lig'de 18 yıl aranın ardından oynanacak olan ilk İzmir derbisi özelliğini taşıyan karşılaşmaya Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Bu arada Göztepe de, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde konuk olacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar sürüyor.
Derbi öncesinde ev sahibi Altay'da hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde öğle saatlerinde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.