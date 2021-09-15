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Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Altay'ın Göztepe derbisi mesaisi sürüyor. Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne olacak. 18 yıl sonra yaşanacak derbide 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Altay, Göztepe'yi konuk edecek. Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de ise, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:18 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





