  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Altay'ın Göztepe derbisi mesaisi sürüyor. Süper Lig'in 5. haftası İzmir derbisine sahne olacak. 18 yıl sonra yaşanacak derbide 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Altay, Göztepe'yi konuk edecek. Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de ise, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:18 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:36
Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Süper Lig'de 18 yıl aranın ardından oynanacak olan ilk İzmir derbisi özelliğini taşıyan karşılaşmaya Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Bu arada Göztepe de, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde konuk olacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar sürüyor.

Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Derbi öncesinde ev sahibi Altay'da hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Adnan Süvari Tesisleri'nde öğle saatlerinde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı