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Haberler Galeri Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın bugün 379,27 liradan satılırken çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatı geçtiğimiz haftanın kapanışına göre bir birim değişiklik gösterdi. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 16 Haziran Salı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 09:29
Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 376,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 501 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 425 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 445 liradan, bin 212 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 606 liradan alınan Çeyrek Ziynet 611 liradan satıldı.

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Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yeni haftada altın fiyatları yükselişte mi? İşte 16 Haziran Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,13
SATIŞ: 379,17

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 618,90
SATIŞ: 623,30

Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.234,00
SATIŞ: 1.245,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.406,56
SATIŞ: 2.453,29

Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.502,00
SATIŞ: 2.539,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.533,40
SATIŞ: 2.551,70

Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
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Günlük burç yorumları - 16 Haziran Salı
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