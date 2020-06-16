Altın fiyatları 16 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 376,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 501 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 425 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 445 liradan, bin 212 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 606 liradan alınan Çeyrek Ziynet 611 liradan satıldı.