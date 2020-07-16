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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 398,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü. İşte 16 Temmuz Perşembe altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:07 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:11
Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Dün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.

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Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz Perşembe altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.558,40

SATIŞ: 2.607,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.645,00

SATIŞ: 2.685,00

Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.672,20

SATIŞ: 2.684,80

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.297,30 TL

SATIŞ: 1.313,50 TL

Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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