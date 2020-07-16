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Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 398,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü. İşte 16 Temmuz Perşembe altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:07
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:11
Dün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz Perşembe altın fiyatları....
TAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2.558,40
SATIŞ: 2.607,65
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.645,00
SATIŞ: 2.685,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.672,20
SATIŞ: 2.684,80
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.297,30 TL
SATIŞ: 1.313,50 TL