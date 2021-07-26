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Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler 'Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 26 Temmuz Pazartesi güncel anlık altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:12
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:13
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 26 Temmuz Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 498,45 TL
SATIŞ: 498,55 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 808,00 TL
SATIŞ: 824,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.616,00 TL
SATIŞ: 1.647,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.184,99 TL
SATIŞ: 3.247,73 TL