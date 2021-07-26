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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler 'Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 26 Temmuz Pazartesi güncel anlık altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:12 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:13
Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte 26 Temmuz Pazartesi altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 498,45 TL
SATIŞ: 498,55 TL

Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 808,00 TL
SATIŞ: 824,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.616,00 TL
SATIŞ: 1.647,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 26 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 3.184,99 TL
SATIŞ: 3.247,73 TL

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Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi