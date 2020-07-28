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Altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liraya çıktı. İşte 28 Temmuz Salı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:25
Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:29
Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Temmuz Salı altın fiyatları....
Tam altın fiyatı:
Alış - 2.766,64
Satış - 2.820,24
Yarım altın fiyatı:
Alış - 1.396,60
Satış - 1.416,10
Çeyrek altın fiyatı:
Alış - 701,30
Satış - 709,40
Gram altın fiyatı:
Alış - 427,49
Satış - 428,61