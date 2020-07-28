Altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler.