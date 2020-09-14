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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 14 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:22
Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 3.117,80

Satış: 3.133,90

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.098,00

Satış: 3.145,00

Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 466,12

Satış: 466,23

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 759,00

Satış: 767,40

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselecek mi? 14 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 14 Eylül Pazartesi!
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