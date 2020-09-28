Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya yükselişte başlarken internet üzerinden de sorgulamalar arttı. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





