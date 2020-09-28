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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya yükselişte başlarken internet üzerinden de sorgulamalar arttı. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:14
Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,95
SATIŞ: 434,11

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.082,60
SATIŞ: 3.095,90

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.060,00
SATIŞ: 3.105,00

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.953,25
SATIŞ: 3.010,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.496,60
SATIŞ: 1.513,50

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 750,60
SATIŞ: 757,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 459,20
SATIŞ: 459,29

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 28 Eylül Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 28 Eylül Pazartesi!
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