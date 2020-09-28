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Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselecek mi? 28 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya yükselişte başlarken internet üzerinden de sorgulamalar arttı. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 28 Eylül Pazartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:14
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,95
SATIŞ: 434,11
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.082,60
SATIŞ: 3.095,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.060,00
SATIŞ: 3.105,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.953,25
SATIŞ: 3.010,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.496,60
SATIŞ: 1.513,50
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 750,60
SATIŞ: 757,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 459,20
SATIŞ: 459,29