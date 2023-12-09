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Haberler Galeri Altın Kafes'te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Altın Kafes'te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Atv'nin ekranlarda fırtınalar estirecek olan yeni dizisi Altın Kafes'in yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni topladı. Dizinin 2. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep'in Onur'dan aldığı sürpriz evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu. Onur'a aşık olan asistanı Ahu'nun yeni planları ise ikiliyi yeni bir bilinmezin içerisine sokacak. İşte Altın Kafes'in 2. bölümünde yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 10:54

Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' Pazar akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde aşk ve entrika ile örülmüş sahneler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkan 'Altın Kafes'te güç oyunları ve entrikalar başlıyor.

Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Şifa Nur Gül'ün hayat verdiği Zeynep'in yaşadığı tesadüfler Onur'la (Aytaç Şaşmaz) yakınlaşmasına sebep olacak. Zeynep'in Onur'dan aldığı sürpriz evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu. Onur'a aşık olan asistanı Ahu'nun yeni planları ise ikiliyi yeni bir bilinmezin içerisine sokacak.

Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Zeynep için bu bir masal mı yoksa 'altın kafes'te tutsak kalacağı yeni bir başlangıç mı? soruları yeni bölümde cevap bulacak.

Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar
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