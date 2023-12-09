Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! İşte 2. bölümde yaşanacaklar

Atv'nin ekranlarda fırtınalar estirecek olan yeni dizisi Altın Kafes'in yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni topladı. Dizinin 2. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep'in Onur'dan aldığı sürpriz evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu. Onur'a aşık olan asistanı Ahu'nun yeni planları ise ikiliyi yeni bir bilinmezin içerisine sokacak. İşte Altın Kafes'in 2. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 10:54