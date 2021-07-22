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Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kısa süreli fırtına nedeniyle, plajdaki şemsiyeler birbiri ardına uçuştu. Sahildeki vatandaşların büyük panik yaşadığı korku dolu anlar cep trelefonu ile kaydedildi.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:58 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:59
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahalesi'nde bugün saat 18.00 sıralarında kısa süreli fırtına meydana geldi. Plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Denize giren tatilciler panik yaşarken, 3 kişi ise uçusan malzemelerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Fırtına sonrası hayat normale döndü.

Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
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