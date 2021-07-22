Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kısa süreli fırtına nedeniyle, plajdaki şemsiyeler birbiri ardına uçuştu. Sahildeki vatandaşların büyük panik yaşadığı korku dolu anlar cep trelefonu ile kaydedildi.
Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:58
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:59
Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahalesi'nde bugün saat 18.00 sıralarında kısa süreli fırtına meydana geldi. Plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Denize giren tatilciler panik yaşarken, 3 kişi ise uçusan malzemelerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Fırtına sonrası hayat normale döndü.